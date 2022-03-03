Нарушил обещание? Сбербанк все же ввел налог на ипотеку ниже 13%

На ипотечные кредиты со ставкой ниже 13,3%, взятые в Сбербанке его собственными сотрудниками, будет начисляться налог в размере 35%. Так было решено после того, как с 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20% вместо 9,5%, а у владельцев дешевых ипотечных кредитов якобы появилась материальная выгода.

Напомним, что ранее банкам было поручено сохранить ипотечные ставки по действующим кредитам даже после повышения ставки. Распоряжение дал президент России Владимир Путин. О том, что клиентам Сбербанка не стоит опасаться изменения в ипотечных и кредитных договорах заявил и полпред в УрФО Владимир Якушев.

Несмотря на это, с недавнего времени сотрудники банка начали получать уведомления о начислении налога. Более того, игнорировать налог не получится, НДФЛ в размере 35% будет автоматически удерживаться с зарплат.

В свою очередь издание Сбербанка "Журнал Домклик" поспешило объяснить общественности все тонкости, заявив, что банк не вводил никаких изменений по действующим потребительским и ипотечным кредитам. Согласно изданию, материальная выгода возникает у клиентов от ставки менее 2/3 от ключевой ставки, однако это не значит, что любой, кто взял кредит по льготной ставке будет вынужден платить налог.

Так, основываясь на пп.1 п.2 ст.212 Налогового кодекса РФ, выгоду клиент банка при льготном кредите, а следовательно и необходимость оплачивать налог, получает только в следующих условиях:

Если физлицо-заемщик и заимодавец (банк) признаны взаимозависимыми лицами. То есть организация и физлицо могут влиять на условия их сделок;

Если заемщик состоит с банком в трудовых отношениях;

Если экономия на процентах является материальной помощью либо формой встречного исполнения заимодавцем обязательства перед заемщиком.

"Простыми словами, материальная выгода возникает только у сотрудников банка, которые оформили ипотеку в этом же банке. Поэтому, если вы не являетесь сотрудником банка, никаких налогов за сниженные проценты по ипотеке в Сбербанке вам платить не нужно". - пояснили в издании.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу Сбербанка для комментария касательно ситуации, однако на момент публикации ответ не получило.

Напомним, что вчера Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка. В кредитной организации объяснили, что дочерние банки столкнулись с аномальным оттоком средств и угрозой безопасности своих сотрудников.

25 февраля Сбербанк также сообщил, что продолжает работать в штатном режиме после того, как подпал под санкции США. В заявлении банка говорится, что принятые ограничения не влияют на сохранность и доступность средств клиентов.