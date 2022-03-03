В Челябинске СК начал проверку по факту гибели рабочего при падении башенного крана

В Челябинске проводится проверка по факту смерти рабочего при падении башенного крана, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, инцидент произошёл сегодня на строительной площадке на улице Героя России Александра Яковлева в микрорайоне "Манхэттен". Крановщик получил смертельные травмы при падении крана.

В ходе проверки следователи установят, как на объекте выполнялись требования техники безопасности при производстве работ.