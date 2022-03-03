03 Марта 2022
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Экономика В России
Олег Дерипаска (2021) | Фото: Россия зовет!

Кризис минимум года на три, жесточайший, - Дерипаска

Российский миллиардер Олег Дерипаска предрек стране "жесточайший" и продолжительный кризис из-за ситуации на Украине.

Он выступил на Красноярском экономическом форуме (дистанционно). Бизнесмен заявил, что его высказывания на тему конфликта и кризиса не приветствуются.

"Мы с такими вызовами ещё не сталкивались никогда. Железный занавес уже опустили. Меня очень просят это не говорить на эту тему... я бы очень хотел, чтобы установился мир", - заявил Дерипаска.

"Через три недели будет понятно, что будет с банками. Посмотрим, кто останется от наших партнёров. Думаю, мы будем очень удивлены, когда увидим, сколько их осталось. Мы их на одной руке пересчитаем", - прокомментировал он перспективы в финансовом секторе. Также Дерипаска полагает, что на ипотеке можно поставить крест: "Вы можете себе представить в Братске ипотеку за 22%?".

Он также не стал называть то, что считает необходимым остановить: "В приоритете - остановить... я не хочу никак это называть… но чем быстрее, тем лучше".

"Первый шаг — это мир. Второй шаг — честно обсудить, где живем, как живем, на каких условиях, кто чем командует, какие риски несет, безусловно, важно поднять население. Я противник жесточайшего финансового прессинга, оно [население] ни в чём не виновато", - изложил свое видение ситуации бизнесмен.

"Кризис минимум года на три, жесточайший. Умножайте кризис 98-го года на три", - прогнозирует Дерипаска.

Теги: олег дерипаска, кризис, экономика, конфликт



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