НАТО стало угрожать России - премьер Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с пониманием относится к мотивам спецоперации России на Украине, хотя и и осуждает военные действия. Об этом он рассказал в интервью изданию Mandiner.

Он отметил, что НАТО расширяется на Восток, что не устраивает Россию, но никаких гарантий безопасности ей не дали, что и стало причиной военных действий. Для России важно, чтобы страны вокруг нее были нейтральными, и Украина станет нейтральной с помощью военной силы. Венгрии же нужно держаться в стороне.

Что касается санкций, то Венгрия присоединилась к ним ради единства ЕС, но "нет никаких причин прерывать энергетическое сотрудничество с русскими". Лидеры ЕС также заявили, что санкции не повлияют на поставки энергоносителей из России, поскольку это разрушит европейскую экономику.

"Если мы отменим энергетическое сотрудничество с русскими, расходы всех венгерских семей утроятся за один месяц. Поэтому я не поддерживаю этот шаг, и венгерские семьи не должны за это расплачиваться", - сказал Орбан.

Он раскритиковал призывы венгерской оппозиции поставлять оружие Украине как безответственные и вредные для самих венгров. Будапешт выступает за скорейшие договоренности и мир между Россией и Украиной.