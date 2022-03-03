03 Марта 2022
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Экономика Челябинская область
Владимир Путин, Виктор Рашников, ММК, (2016) | Фото: пресс-служба кремля

Рашников вывел из офшора 79,76% акций ММК

Магнитогорский металлургический комбинат уведомил об изменении состава акционеров. 79,76% акций компании перешли в собственность российской компании "Альтаир". Ранее они принадлежали Mintha Holding Limited (Республика Кипр), сообщили Накануне.RU в пресс-службе ММК.

Конечным бенефициаром обеих компаний является председатель совета директоров ММК Виктор Рашников.

В компании отметили, что такое решение было принято с учетом снижения привлекательности Кипра с точки зрения владения и управления российскими инвестициями, также были учтены фактические обстоятельства, возникшие на прошлой неделе на финансовом и фондовом рынках.

Напомним, в апреле прошлого года Виктор Рашников продал Goldman Sachs International 3% акций комбината для перепродажи инвесторам. В результате доля акций в свободном обращении составила 18,74%. По данным на 3 марта, в свободном обращении находится 20,24% акций ММК.

Теги: ММК, Виктор Рашников, акции,



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