03 Марта 2022
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Эрик Бикфалви (2021) | Фото: vk.com/fckrasnodar

Матч между "Краснодаром" и "Уралом" не будут отменять или переносить на нейтральное поле

Матч 20-го тура Российской Премьер-лиги между "Краснодаром" и "Уралом" не будет отменен или перенесен на нейтральное поле.
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Напомним, что из-за закрытия аэропортов на юге России матч прошлого тура "Краснодар" – "Локомотив" не состоялся и был перенесен на неопределенный срок. На днях Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов РФ до 8 марта из-за ситуации на Украине. В их число вошла и воздушная гавань Краснодара.

Клубу из этого города уже 7 марта играть с екатеринбургским "Уралом". Болельщики выражали опасения, что матч могут перенести на нейтральное поле или сыграть его в другой день.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, встреча состоится в назначенные дату и время на поле "Краснодара".

"Понимаем, что с учетом закрытия аэропорта в Краснодаре нашим болельщикам будет трудно добраться до игры. Но знаем, что некоторые болельщики все же планируют поддержать команду именно на стадионе. В связи с этим сообщаем, что на стадионе "Краснодар" будет работать гостевой сектор", - отметили в екатеринбургском клубе.

Сегодня стало известно, что в Краснодарском крае отменено требование о предъявлении QR-кодов с 4 марта. Сейчас QR-код на Кубани предъявляют при заселении в гостиницы, посещении общепита, предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли, театров, кинотеатров.

Теги: Краснодар, Урал, матч, стадион



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