03 Марта 2022
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песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков назвал"уткой" слухи о введении военного положения и запрете мужчинам покидать РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "уткой" слухи о грядущем введении военного положения в ряде российских регионов и запрете выезда мужчинам за рубеж.

"Это все в соцсетях и так далее - это все ходят чистые "утки". Потом граждане их пересылают друг другу и так далее", - пояснил Песков.

Он призвал аккуратно относиться ко всей информации и не становиться жертвами "обычных слухов и обманов", передает "Интерфакс".

Напомним, сегодня профильный комитет Госдумы одобрил поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие тюремные сроки за распространение фейков о действиях ВС РФ. Авторы поправок предлагают на срок до трех лет лишать свободы за их изготовление и распространение.

Кроме того, вице-спикер Госдумы, "единоросс" и экс-глава республики Тыва Шолбан Кара-оол предложил перенять практику расстрелов за панику.

Теги: песков, военное положение



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