03 Марта 2022
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Политика В России
Дмитрий Рогозин (2020) | Фото: Министерство обороны РФ

"Пусть летают на своих метлах": Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей

Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия прекращает поставлять в США ракетные двигатели.

По его словам, речь идет о двигателе РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5, и двигателе РД-181, который используется первой ступенью ракетой Antares, передает РИА Новости.

"Пусть США летают на своих метлах", - заявил Рогозин.

Также Россия прекращает сотрудничество с США по экспериментам на МКС.

24 февраля в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли.

Ранее Роскосмос запросил гарантии от британского проекта OneWeb о неиспользовании спутников в военных целях. Иначе отправка очередной партии спутников на орбиту не состоится, отмечал Рогозин. Сегодня компания OneWeb сообщила, что приостанавливает запуски своих спутников с космодрома Байконур.

Теги: рогозин, ракетные двигатели, сша



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