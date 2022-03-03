"Пусть летают на своих метлах": Россия прекращает поставки в США ракетных двигателей

Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия прекращает поставлять в США ракетные двигатели.

По его словам, речь идет о двигателе РД-180, на котором как на маршевом двигателе летает ракета Atlas-5, и двигателе РД-181, который используется первой ступенью ракетой Antares, передает РИА Новости.

"Пусть США летают на своих метлах", - заявил Рогозин.

Также Россия прекращает сотрудничество с США по экспериментам на МКС.

24 февраля в США и Евросоюзе сообщили о введении санкций в отношении российской космической отрасли.

Ранее Роскосмос запросил гарантии от британского проекта OneWeb о неиспользовании спутников в военных целях. Иначе отправка очередной партии спутников на орбиту не состоится, отмечал Рогозин. Сегодня компания OneWeb сообщила, что приостанавливает запуски своих спутников с космодрома Байконур.