Мединский: Переговоры России и Украины пройдут там, где и были запланированы

Второй раунд переговоров России с Украиной пройдет там, где и был запланирован, в Брестской области, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию.

По его словам, встреча начнется примерно в 15:00. Россия планирует обсудить военно-технический, гуманитарный и политический аспекты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: "Украинская сторона уже в Польше, но противится тому, чтобы переговоры с РФ были в Беловежской пуще".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал переговоры представителей РФ и Украины, по его словам, встреча состоится сегодня. При этом он добавил: "Нет сомнений, что украинская делегация на переговорах получает сигналы от Вашингтона".