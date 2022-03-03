03 Марта 2022
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Политика В России
Переговоры России и Украины в Гомельской области (28.02.22) (2022) | Фото: t.me/RusEmbassyMinsk / Telegram-канал &quot;Russia in Belarus&quot;

Мединский: Переговоры России и Украины пройдут там, где и были запланированы

Второй раунд переговоров России с Украиной пройдет там, где и был запланирован, в Брестской области, сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, который возглавляет российскую делегацию.

По его словам, встреча начнется примерно в 15:00. Россия планирует обсудить военно-технический, гуманитарный и политический аспекты.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: "Украинская сторона уже в Польше, но противится тому, чтобы переговоры с РФ были в Беловежской пуще".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал переговоры представителей РФ и Украины, по его словам, встреча состоится сегодня. При этом он добавил: "Нет сомнений, что украинская делегация на переговорах получает сигналы от Вашингтона".

Теги: Мединский, переговоры России и Украины



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