Очень плохо, что гибнут люди, но мы убеждены, что поступаем правильно — Лавров

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о своей "правоте" в конфликте с Украиной.

"Очень плохо, что гибнут люди, но за восемь лет конфликта в Донбассе погибли тысячи. Мы убеждены, что поступаем правильно", - заявил министр.

"[Военная спецоперация] призвана положить конец любой войне, которая могла бы происходить на украинской территории или проистекать с украинской территории, конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны", - добавил министр.

Также Лавров заявил: "Не оправдываю никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц".