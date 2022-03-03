03 Марта 2022
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Политика В России Украина
Сергей Лавров (2021) | Фото: Накануне.RU

Очень плохо, что гибнут люди, но мы убеждены, что поступаем правильно — Лавров

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о своей "правоте" в конфликте с Украиной.

"Очень плохо, что гибнут люди, но за восемь лет конфликта в Донбассе погибли тысячи. Мы убеждены, что поступаем правильно", - заявил министр.

"[Военная спецоперация] призвана положить конец любой войне, которая могла бы происходить на украинской территории или проистекать с украинской территории, конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны", - добавил министр.

Также Лавров заявил: "Не оправдываю никаких действий, которые приводят к гибели гражданских лиц".

Теги: сергей лавров, украина, конфликт, жертвы



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