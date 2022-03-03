03 Марта 2022
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QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Требования о предъявлении QR-кодов отменены на Кубани

В Краснодарском крае отменено требование о предъявлении QR-кодов. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Приняли решение: отменить действующие ограничения с 4 марта", - написал он в своем Telegram-канале.

Сейчас QR-код на Кубани необходимо предъявлять при заселении в гостиницы, посещении общепита, предприятий сферы бытовых услуг и розничной торговли, театров, кинотеатров.

Напомним, с 3 марта в Москве прекращается использование QR-кодов. Также отменяются все ограничения на посещение общепита, театров, музеев, развлекательных, культурных, просветительских и спортивных мероприятий.

1 марта Роспотребнадзор рекомендовал всем регионам отменить ковид-ограничения для учреждений культуры и общепита, говорится в методических рекомендациях ведомства. Это сделано с учетом особенностей распространения штамма коронавируса "омикрон". Обязательными остаются только масочный режим и дезинфекция помещений.

Теги: кубань, qr-коды



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