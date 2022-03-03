Зюганов: Половина стран мира не осуждают Россию

Половина стран мира не осуждают Россию за проведение специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в заявлении лидера КПРФ Геннадия Зюганова, проведшего краткий анализ по миру.

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Он отмечает, что все страны БРИКС - Бразилия, Индия, Китай, ЮАР - против бойкота России, а это 43% населения планеты. Фактически вся Азия не поддерживает позицию США, кроме Японии, оккупированной американскими войсками.

Практически все страны Ближнего и Среднего Востока объявили о нейтралитете. ОАЭ воздержались в Совете безопасности ООН при голосовании по резолюции, осуждающей Россию.



Латинская Америка тоже не поддерживает санкции, включая не только давних союзников России Кубу, Венесуэлу и Никарагуа, но и наиболее крупные и влиятельные страны: Бразилию, Аргентину, Мексику.

В бывшем СССР даже Грузия не поддержала санкции, заявив, что не хочет вредить собственной экономике. Только прибалтийские власти поддакивают политике США.

"В условиях западных санкций наша страна должна, наконец, предпринять энергичные меры для прекращения навязанного нам пагубного курса зависимости экономики от экспорта на Запад энергоносителей и импорта в Россию промышленной продукции. Надо воссоздавать собственное производство, которое американская пятая колонна во главе с Ельциным, Чубайсом и Гайдаром разваливали многие годы", - призвал Зюганов.