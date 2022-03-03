Украинская делегация на переговорах получает сигналы от Вашингтона - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал переговоры представителей РФ и Украины, по его словам, встреча состоится сегодня. При этом он добавил: "Нет сомнений, что украинская делегация на переговорах получает сигналы от Вашингтона".

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале написала: "Украинская сторона уже в Польше, но противится тому, чтобы переговоры с РФ были в Беловежской пуще (Белоруссия – прим. ред.). Люди гибнут, а представители «киевского режима» место подбирают, где им покомфортнее будет перед камерами красоваться".

Глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявил, что встреча, скорее всего, начнется около 15 часов по Москве.