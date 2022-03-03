03 Марта 2022
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Общество Челябинская область
Борис Дубровский, областное педагогическое совещание, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Суд оставил без изменения решение об аресте имущества экс-губернатора Дубровского

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского на решение суда о наложении ареста на его имущество на сумму 73,5 млн рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел, передает корреспондент Накануне.RU.

27 октября Арбитражный суд Челябинской области наложил арест на имущество Бориса Дубровского на сумму 73,5 млн рублей в рамках дела о банкротстве ПО "Монтажник". После этого было открыто исполнительное производство.

Суд частично удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего Елены Соломки. Ранее она подала в суд заявление о признании недействительными сделок по перечислению ПО "Монтажник" в пользу Бориса Дубровского в период с 1 июля 2019 года по 26 мая 2020 года 73, 5 млн рублей и просила применить последствия их недействительности. В рамках этого было подано ходатайство о принятии обеспечительных мер.

Напомним, ПО "Монтажник" выступало основным подрядчиком строительства общественного-делового центра на берегу реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Однако стройка была заморожена. В июне 2021 года компания была признана банкротом. В отношении организации открыто конкурсное производство. В июне 18 арбитражный апелляционный суд признал аффилированность бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и ПО "Монтажник".

Теги: ПО Монтажник, Борис Дубровский, банкротство, суд, арест,



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