В Лондоне хотят размещать беженцев-украинцев в резиденциях олигархов, подпавших под санкции

Член кабинета министров Великобритании Майкл Гоув готовит инициативу о конфискации недвижимости российских олигархов, близких к президенту РФ Владимиру Путину, без выплаты им компенсаций, пишет Financial Times.

По данным источников издания, также Гоув предлагает размещать жителей Украины, вынужденных покинуть свои дома из-за военной операции России, в резиденциях олигархов, подпавших под санкции.

Газета отмечает, что премьер-министр Великобритании поддерживает планы Гоува по конфискации земли и собственности богатейших россиян. По словам источников, план касается девяти российских бизнесменов, включая Кирилла Шамалова.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании намерены арестовать недвижимость и яхты российских бизнесменов.

В январе министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пригрозила "российским олигархам" и связанным с Кремлем компаниям санкциями в случае вторжения России на Украину, допустив конфискацию имущества. По ее словам, "олигархам, связанным с Путиным, и российским компаниям, оказывающим поддержку Российскому государству, негде будет спрятаться".

Член Палаты представителей Конгресса США, республиканец Лэнс Гуден ранее предложил захватить имущество россиян, используя каперские грамоты, право выдачи которых принадлежит Конгрессу США.