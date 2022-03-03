"Советы подвезли": как бизнесмены реагируют на призыв МИД РФ "не опускать руки"

Общественный омбудсмен МСП и совладелица сети ресторанов "Андерсон" Анастасия Татулова прокомментировала предложение российского МИД "не опускать руки", адресованное отечественному бизнесу. В министерстве, напомним, сегодня заявили, что "стрессовый сценарий [для экономики] был отработан в пандемию".

"Вот следующие советы подвезли)))", - с иронией написала Татулова в своем Telegram-канале "Будни предпринимателя".

До этого она также иронично прокомментировала поправки Минпромторга в Налоговый кодекс, предполагающие повышение минимального порога стоимости машины, на который распространяется "налог на роскошь" – с 3 до 10 млн руб.

"Вот это я понимаю приоритеты у государства))). Тоже важно, конечно, но удивительно что вперёд всех остальных вопросов", - написала предпринимательница.