Российским кошкам запретили участвовать в международных выставках

Международная федерация кошек запретила котам и кошкам из России участвовать в международных выставках из-за проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом говорится в заявлении организации.

Отныне ни одна кошка, выведенная в России, не может быть зарегистрирована в любой родословной книге Международной федерации кошек за пределами России. Также федерация выделит часть своего бюджета на поддержку заводчиков и любителей кошек на Украине.