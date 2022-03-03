03 Марта 2022
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Монеточка (2022) | Фото: инстаграм певицы Монеточки / instagram.com/monetochkaliska

Дело о споре Стаса Костюшкина и Монеточки поступило в московский суд

Басманный районный суд Москвы принял к своему производству иск певца Стаса Костюшкина к исполнительнице Елизавете Гырдымовой (известной под псевдонимом Монеточка).

Напомним, что речь идет о песне Монеточки "Мама, я не зигую". Костюшкин обвинил ее в плагиате своей композиции "Женщина, я не танцую". Изначально иск рассматривался в Екатеринбурге, по месту прописки Елизаветы. Однако в конце прошлого года Чкаловский районный суд принял решение о смене территориальной подсудности из-за того, что Гырдымова сменила уральскую прописку на столичную.

Как сообщается в электронной картотеке Басманного суда, на этой неделе дело поступило к ним. Сейчас оно уже находится у судьи Борисовой. Дата рассмотрения иска по существу пока не назначена.

Монеточка(2022)|Фото: инстаграм певицы Монеточки / instagram.com/monetochkaliska

Напомним, ранее Монеточка обвинила журналистов в "наводке" на ее новую квартиру в Москве. Певица была в ярости: жилище быстро вычислили пользователи Сети, и через некоторое время в подъезд звезды потянулись "гости". Елизавета собиралась продавать только что купленную квартиру, чтобы оставаться анонимной и жить спокойно.

А на днях Монеточка приняла решение перенести свой тур по России из-за ситуации на Украине. В соцсетях артистка написала, что у нее не получится радовать публику на концерте.

Теги: Костюшкин, Монеточка, дело, суд



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