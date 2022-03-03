В Тюмени бизнесмен Мазуров должен вернуть Антипинскому НПЗ 35 миллионов

В Тюмени основатель группы "Новый поток" Дмитрий Мазуров должен вернуть Антипинскому НПЗ 34,8 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Сообщение появилось на странице предприятия на Федресурсе. Решением Восьмого арбитражного апелляционного суда поддержано удовлетворение Арбитражным судом Тюменской области заявления конкурсного управляющего Константина Сичевого. Речь шла о признании недействительными сделок, по результатам которых в пользу Дмитрия Мазурова перечислено 34,8 млн руб. Теперь деньги придётся вернуть.

Напомним, в 2019 г. завод объявили банкротом, он задолжал Сбербанку порядка $2,9 млрд. Основным владельцем был бизнесмен Дмитрий Мазуров, против него, как и против Лисовиченко, уголовное дело было возбуждено по заявлению Германа Грефа. В результате процедуры банкротства, "Сбербанк" стал мажоритарным акционером Антипинского НПЗ (80%). В мае 2021 г. завод куплен с аукциона "Русинвест" за 110,867 млрд руб.