03 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
ополчение, ДНР, ЛНР, Новороссия, Дебальцево, ВСН, Донбасс, артиллерия (2015) | Фото:

В ДНР и ЛНР резко снизилась интенсивность украинских обстрелов

Вооруженные украинские формирования за прошедшие сутки выпустили по территории ДНР 113 боеприпасов, что почти в четыре раза меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает представительство Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя, погибших нет. Днем ранее погибли четверо, а 30 были ранены.

Сильные обстрелы Донецка были 28 февраля и 1 марта, когда по густонаселенному району города украинские боевики стреляли из тяжелой артиллерии.

В ЛНР также отмечают значительное уменьшение количества обстрелов.

Теги: ДНР, обстрел



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