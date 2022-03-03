03 Марта 2022
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собор Святой Софии в Стамбуле (2019) | Фото: www.nat-geo.ru

Turkish Airlines возобновляет направление "Екатеринбург-Стамбул"

Turkish Airlines возвращает екатеринбуржцам направление "Екатеринбург - Стамбул". Первый вылет из аэропорта "Кольцово" запланирован уже на 7 марта, после чего в Турцию можно будет улететь каждый понедельник, четверг и субботу, сообщает пресс-служба аэропорта.

Осуществлять рейсы авиакомпания будет на самолете Airbus A321neo вместимостью до 182 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга в 9.40, прибытие - в 12.25. Обратно из Стамбула можно улететь в 2.15, прибытие в "Кольцово" - в 8.40.

Более того, на фоне закрытия воздушного пространства Европы, авиакомпания предлагает своим пассажирам более 200 направлений из аэропорта Стамбула.

Напомним, что на сегодняшний день в Турцию из Екатеринбурга также летают авиакомпания "Победа" и Nordwind. Стоимость билета на ближайшие рейсы варьируется от 75 тысяч до 110 тысяч рублей.

Теги: Turkish Airlines, Кольцово, рейс, Екатеринбург, Стамбул



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