Turkish Airlines возобновляет направление "Екатеринбург-Стамбул"

Turkish Airlines возвращает екатеринбуржцам направление "Екатеринбург - Стамбул". Первый вылет из аэропорта "Кольцово" запланирован уже на 7 марта, после чего в Турцию можно будет улететь каждый понедельник, четверг и субботу, сообщает пресс-служба аэропорта.

Осуществлять рейсы авиакомпания будет на самолете Airbus A321neo вместимостью до 182 пассажиров. Вылет из Екатеринбурга в 9.40, прибытие - в 12.25. Обратно из Стамбула можно улететь в 2.15, прибытие в "Кольцово" - в 8.40.

Более того, на фоне закрытия воздушного пространства Европы, авиакомпания предлагает своим пассажирам более 200 направлений из аэропорта Стамбула.

Напомним, что на сегодняшний день в Турцию из Екатеринбурга также летают авиакомпания "Победа" и Nordwind. Стоимость билета на ближайшие рейсы варьируется от 75 тысяч до 110 тысяч рублей.