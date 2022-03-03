МВД РФ перевело ряд подразделений на усиленный режим

МВД РФ на фоне спецоперации на Украине перевело некоторые свои подразделения в режим усиленной службы, передает ТАСС.

По данным источника, в том числе это коснулось участковых уполномоченных, а также подразделений по борьбе с IT-преступлениями и ряда других. Многие сотрудники теперь выходят на дежурство в выходные дни.

Ранее в министерстве призвали россиян воздержаться от участия в несогласованных акциях протеста. Так называемые антивоенные несанкционированные митинги прошли в ряде городов, акции сопровождались задержаниями.