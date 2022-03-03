03 Марта 2022
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Проект бюджета. (2021) | Фото: пресс-служба Госдумы России

Три года тюрьмы за призывы к санкциям, 15 лет – за фейки про военных: комитет Госдумы одобрил поправки

Профильный комитет Госдумы одобрил поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие тюремные сроки за распространение фейков о действиях ВС РФ.

Напомним, авторы поправок предлагают на срок до трех лет лишать свободы за изготовление и распространение фейков. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше — от пяти до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы.

Также комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект об уголовной ответственности до трех лет колонии за призывы к введению иностранных санкций в отношении России.

Теги: лишение свободы, уголовный кодекс, госдума, фейки, санкции



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