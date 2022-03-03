03 Марта 2022
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Политика В России За рубежом
рябков сергей алексеевич заместитель министра иностранных дел рф (2015) | Фото: Накануне.RU

РФ и США после достижения дна в отношениях оттолкнутся от него и пойдут вверх – МИД России

Россия обвиняет Запад в "проявлении политического эгоизма, который стал причиной кризиса", но при этом готова продолжит диалог по гарантиям безопасности и стратегической стабильности, считают в МИД РФ.

"РФ и США после достижения дна в отношениях оттолкнутся от него и пойдут вверх, для этого нужна воля Запада", - заявил в эфире телеканала РБК заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Он также добавил, что МИД РФ работает в кризисном режиме, вовлечен в работу над минимизацией ущерба от санкций. Россия поддерживает каналы коммуникации с США и другими западными странами.

Кроме того, дипломат уверен, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены в полном объеме.

Теги: рф, сша, отношения, дипломатия, кризис, сергей рябков, запад, санкции



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