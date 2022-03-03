Встречу делегаций России и Украины могут перенести из Беловежской пущи

Окончательного решения о месте и времени проведения второго раунда переговоров между Россией и Украиной до сих пор нет, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

По его данным, из Беловежской пущи переговоры могут перенести. "Но все остается в пределах Брестской области", - подчеркнул источник. Он добавил, что по времени пока ясности нет.

Ранее сообщалось, что переговоры российской и украинской делегаций перенесли на утро 3 марта. Украинская делегация выехала из Киева накануне вечером. Российские военные обеспечили для нее коридор безопасности.

По словам главы российской делегации Владимира Мединского, стороны обсудят прекращение огня.

Первый раунд переговоров российской и украинской сторон в Гомельской области завершился вечером 28 февраля, он длился пять часов. Мединский сообщил, что на переговорах были найдены точки, по которым можно прогнозировать общие позиции.