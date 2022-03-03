03 Марта 2022
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Политика В России
Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

МИД: Бизнес не должен опускать руки

В МИД РФ призвали российский бизнес не опускать руки.

В министерстве заявили, что стрессовый сценарий был отработан в пандемию, передает РИА Новости.

2 марта правительство России озвучило содержание первого пакета мер поддержки российской экономики в условиях санкционного давления. Часть мер продлевается с "пандемийных времен". Например, на зарплатную программу поддержки "ФОТ 3.0" будет дополнительно выделено 6,2 млрд руб. Еще на полгода продлевается программа компенсации МСП расходов по использованию системы быстрых платежей.

Кроме того, вводится мораторий на проверки ИП и субъектов МСП до конца 2022 года, а также другие меры поддержки.

Теги: мид рф, санкции, бизнес



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