03 Марта 2022
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Паралимпийские игры (2016) | Фото:wikimedia.org

Россию и Белоруссию отстранили от Паралимпийских игр в Пекине

За сутки от открытия в Пекине Паралимпийских игр Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить от участия сборные России и Белоруссии.

"Решение принято из-за того, что некоторые сборные заявили о нежелании участвовать в Играх, если на них будут присутствовать российская и белорусская команды, а также с ростом напряженности в олимпийских деревнях", - говорится в заявлении правления Международного паралимпийского комитета (IPC).

Отметим, что накануне IPC объявил о допуске россиян и белорусов на Игры в нейтральном статусе.

Теги: паралимпийские игры, белоруссия, россия, отстранение



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