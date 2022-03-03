Россию и Белоруссию отстранили от Паралимпийских игр в Пекине

За сутки от открытия в Пекине Паралимпийских игр Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить от участия сборные России и Белоруссии.

"Решение принято из-за того, что некоторые сборные заявили о нежелании участвовать в Играх, если на них будут присутствовать российская и белорусская команды, а также с ростом напряженности в олимпийских деревнях", - говорится в заявлении правления Международного паралимпийского комитета (IPC).

Отметим, что накануне IPC объявил о допуске россиян и белорусов на Игры в нейтральном статусе.