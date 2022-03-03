03 Марта 2022
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Происшествия Челябинская область
В Челябинске упал башенный кран (2022) | Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске рабочий погиб при падении башенного крана

В Челябинске на строительной площадке упал башенный кран. В результате происшествия погиб крановщик.

Инцидент произошёл сегодня на строительной площадке на улице Героя России Александра Яковлева в микрорайоне "Манхэттен".

В пресс-центре регионального ГУ МЧС сообщили, что жилые и строящиеся здания не повреждены. На месте работают силы РСЧС.

Как сообщили Накануне.RUв пресс-службе областной прокуратуры, на место происшествия выехал и.о. прокурора Центрального района Челябинска Александр Тюлюнов для координации действий оперативных служб.

В Челябинске упал башенный кран(2022)|Фото: прокуратура Челябинской области

Теги: башенный кран, крановщик,



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