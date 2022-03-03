03 Марта 2022
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Общество Свердловская область
православная ярмарка, Курган (2017) | Фото:Накануне.RU

Традиционную ярмарку выходного дня в Екатеринбурге отменили из-за ковида

В администрации Екатеринбурга заявили об отмене традиционной ярмарки выходного дня на Площади 1905 года. Причиной стала высокая заболеваемость ковидом.

Ярмарка должна была состояться уже в эти выходные, 5 и 6 марта. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, также не состоится цветочный базар на пересечении Театрального и Банковского переулков, запланированный на 5, 6, 7 и 8 марта.

В администрации уральской столицы напомнили, что с 27 февраля по 7 марта в регионе ограничено проведение публичных мероприятий в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и в соответствии с указом губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Напомним, что Средний Урал остается на лидирующих позициях в России по суточному росту заболеваемости коронавирусом.

Теги: ярмарка, базар, отмена, ковид, Екатеринбург



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