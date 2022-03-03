03 Марта 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Коллаж, военные Z, российские военные на Украине (2022) | Фото: Накануне.RU

"Они заинтересованы в правопорядке". В Конотопе договорились с российскими военными

Губернатор Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что в Конотопе прошли переговоры с российскими военными.

"Договоренность следующая: ни о какой смене власти речь не может идти. Они заинтересованы в правопорядке. Ввода войск не будет. Флаг украинский – на месте. Есть уговор, что мы по ним не будем стрелять и не будет взаимных провокаций. Они остаются стоять на своих позициях. Будет обеспечен беспрепятственный проезд коммунального транспорта и служб, автомобилей скорой, с продуктами, гуманитарных грузов", - рассказал Живицкий.

Новость прокомментировал в своем Youtube-канале аналитик Юрий Подоляка, который родился в Сумской области.

"Ничего страшного не произошло. Договорились, что российские и украинские блокпосты остаются на своих местах, чтобы не было провокаций. Коммунальные службы города начинают работать. Да, вводятся ограничения по движению грузового транспорта, но город возвращается к мирной жизни. Причем в нем стоят украинские войска, вокруг российские войска, но люди живут. А вот альтернативный путь выбрала Ахтырка, где местные невменяшки обстреляли даже мирных людей, а местные военные решили воевать. Причем они полностью выполняли план господина Арестовича (советника главы офиса Зеленского. - прим. ред.), пытаясь атаковать российские тыловые машины. Но российские войска спокойно прошли Ахтырку, а же потом, после атаки, вернулись и разнесли воинскую часть. Железбетонные конструкции казарм похоронили под собой до 70 украинских военных. Вот два пути", - рассказал Подоляка.

При этом Зеленский призывает жителей Украины воевать до последнего. Целью этих призывов, видимо, является максимально длительное и разрушительное сопротивление с возможно большим числом жертв?

Теги: украина, переговоры



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