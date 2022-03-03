03 Марта 2022
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Экономика Свердловская область
Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги (2021) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале создают штаб по повышению устойчивости соцсферы и экономики на фоне санкций

В Свердловской области создадут штаб по повышению устойчивости социальной сферы и экономики. Решение было принято на фоне введения санкций, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

"Наша задача – оперативно оценивать ситуацию, прогнозировать ее развитие, вырабатывать меры по обеспечению стабильности в регионе", - заявил губернатор.

Состав участников штаба еще не определен. Этим займется первый заместитель губернатора Алексей Шмыков.

В начале месяца полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами регионов. Одной из тем обсуждения стали цены на продовольственные и непродовольственные товары в округе. Якушев поручил взять их под строгий контроль.

Напомним, ранее стало известно, что Госдума готовит варианты поддержки бизнеса и россиян в условиях давления на страну со стороны Запада. Их обсудят на заседании Совета Госдумы 14 марта.

Теги: штаб, экономика, санкции



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