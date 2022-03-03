Радиостанция "Эхо Москвы" ликвидирована

Большинством голосов совета директоров "Эха Москвы" принято решение о ликвидации радиоканала и сайта "Эхо Москвы", сообщил в своем Telegram-канале главный редактор станции Алексей Венедиктов.

Он добавил, что Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение "Эха Москвы".

Ранее сообщалось, что государственный холдинг "Газпром-медиа" созывает совет директоров радиостанции "по вопросу деятельности". Также в Telegram-каналах сегодня появлялись сообщения, что на эфирной волне "Эха" может быть запущена музыкальная станция, называлось даже ее предполагаемое название – "Победа".

Закрытию "Эха Москвы" – одной из самых популярных радиостанций столицы (первое место по ежедневной аудитории в январе 2022 по данным Mediascope) – предшествовала блокировка сайта и отключение эфирного вещания. Это сделал Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры, которая обнаружила в материалах радиостанции "фейки о действиях ВС РФ на Украине". Редакция не была согласна с решением надзорных ведомств и собиралась оспаривать его в суде.

"Эхо Москвы" работало с 1990 года. Единственный раз, когда радиостанцию отключали от эфира до этой недели - 1991 год, во время путча.