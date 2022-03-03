Православная служба милосердия Екатеринбургской митрополии отправила первую партию помощи для беженцев Донбасса

Первый транш в 200 тысяч рублей направлен екатеринбургской Православной службой милосердия в Ростовскую епархию, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

"Мы благодарим всех, кто откликнулся на наш первый призыв", - сказал исполнительный директор Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии Евгений Шатских.

Сейчас в Екатеринбурге открыт второй сбор, также на 200 тысяч рублей – для беженцев, находящихся на территории соседней с Ростовской, Шахтинской епархии.

"Шахтинская епархия находится неподалеку от Луганска. Туда прибывают люди из опасных районов. Уже разместили 40 человек в церковном приюте для детей-сирот святой Параскевы в станице Манычской. Еще 89 человек (45 из них – дети), нашли приют в пунктах временного размещения в Каменск-Шахтинском. Также беженцев готовы принять в пунктах временного размещения, которые организуются сотрудниками и волонтерами социальных отделов епархии и приходов. Не во всех приходах есть развитая система социальной помощи. Где-то только сейчас организуются пункты сбора вещей и продуктов, люди учатся, можно сказать, на ходу", — сообщили в Православной службе милосердия.

Напомним, Православная служба милосердия, действующая при отделе социального служения Екатеринбургской епархии, объявила сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик 21 февраля.

Ежедневно в Центр гуманитарной помощи Службы милосердия поступают продукты длительного хранения, детское питание, подгузники, средства гигиены и бытовая химия, одежда и обувь, постельное белье. На входе в Центр гуманитарной помощи установлена «кружка» для денежных пожертвований, которые направляются на помощь беженцам. В помещении выделены стеллажи, на которых собираются продукты длительного хранения и средства гигиены, пожертвованные специально для беженцев.

Добавим, что вещи и продукты можно приносить в Центр гуманитарной помощи с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, а также в субботу с 10:00 до 16:00.

Адрес: Екатеринбург, ул. Фучика, 3 (напротив ТЦ «Ботаника Молл»).

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Телефон для справок: +7 (343) 200-07-04.

Перевести средства в поддержку беженцев можно на сайте Православной службы милосердия Екатеринбургской епархии.