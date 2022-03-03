03 Марта 2022
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Политика Украина
спецоперация на украине, военные, танк, армия (2022) | Фото: Sputnik / Антон Вергун

В Минобороны сообщили об освобождении Балаклеи от националистов

Российские военные взяли под контроль три украинских населенных пункта - Чистополье, Новополтавку и Жовтневое. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По словам представителя министерства генерал-майора Игоря Конашенкова, ВС РФ, продолжая успешные наступательные действия, выровняли передний край с подразделениями Донецкой народной республики. Город Балаклея освобожден от националистических батальонов.

В Бородянке, где украинские националисты разместились вместе с техникой в жилых кварталах, жители могут безопасно выйти через коридор в направлении Берестянки, препятствий для выхода там российские военные не оказывают, заявил Конашенков.

Подразделения вооруженных сил ДНР сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное.

Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских ВС продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман - Приволье - северная окраина Северодонецка.

Также сообщается, что выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России. Жертв и разрушений жилых домов нет.

Всего за время операции на Украине поражены 1612 объектов. Среди них 62 пункта управления и узла связи, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 52 РЛС.

Также уничтожено 49 самолетов на земле и 13 в воздухе, 606 танков и других боевых бронемашин, 67 РСЗО, 227 орудий и минометов, 53 беспилотника.

Теги: минобороны, украина, балаклея



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