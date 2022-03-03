03 Марта 2022
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Общество В бывшем СССР Украина
Денисенко, Филарет (2014) | Фото: тсн

Подсуетился. Филарет призвал УПЦ принять свою организацию

Многолетний лидер украинского церковного раскола и глава "Киевского патриархата" Михаил Денисенко-Филарет написал открытое письмо предстоятелю УПЦ митрополиту Киевскому и всей Украины Онуфрию с призывом "объединиться" и создать "единую поместную церковь". Поводом послужила специальная военная операция России.
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Реакции на письмо, естественно, не последовало, поскольку Денисенко в 1997 году был не только лишен священного сана, но и отлучен от Церкви.

При этом несколько священников УПЦ открыто заявили, что прекращают поминать патриарха Московского и всея Руси Кирилла и за то, чтобы разорвать с Московским Патриархатом.

Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний обратился к духовенству с призывом не поддаваться на эмоции и провокации, а решать важные церковные вопросы соборно и каноническим путем.

В обращении Священного Синода УПЦ от 28 февраля сказано, что война недопустима и ее нужно прекратить как можно скорее, "чтобы положить конец греху вооруженного противостояния двух наших братских народов и начать переговорный процесс".

Теги: УПЦ, филарет, церковь



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