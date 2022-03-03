03 Марта 2022
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Шолбан Кара-оол, тува, республика тыва (2021) | Фото: vk.com/karaool

Вице-спикер Госдумы призвал задуматься о практике расстрелов за паникерство

Вице-спикер Госдумы, "единоросс" и экс-глава республики Тыва Шолбан Кара-оол, выступая на Красноярском экономическом форуме, предложил перенять практику расстрелов за панику, которая, по его словам, использовалась "нашими отцами" во время Великой Отечественной войны.

Кара-оол анонсировал законопроект, по которому на срок до 15 лет будут сажать в тюрьму "создателей и распространителей фейков о действиях ВС РФ на Украине" (вероятно, Госдума рассмотрит его уже на этой неделе).

"А наши отцы, мы с вами знаем, во время войны именно за панику, за паникерство расстреливали на месте. И я считаю, что такой подход очень важен, потому что нам нужно развиваться", - заявил депутат.

Теги: шолбан кара-оол, расстрелы, паника, фейки



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