Строительный рынок в Прикамье замер: застройщики снимают с продаж квартиры в пермских новостройках

28 февраля Центробанк объявил о повышении ключевой ставки до рекордных 20%. Следом за ключевой ставкой влетели ставки и по ипотеке, что привело к фактическому обрушению ипотечного рынка. Из-за нестабильного курса рубля некоторые застройщики снимают с продаж квартиры в пермских новостройках, чтобы пересмотреть ценовую политику, либо дождаться стабилизации валют.

Кроме того, в регионе зафиксировали резкое повышение стоимости строительных материалов. По данным краевого минстроя, от подрядчиков начали поступать многочисленные жалобы на спекулятивное повышение цен на различные стройматериалы, оборудование, в том числе на партии, забронированные заранее. Оценивать объективность подорожания того или иного товара будет УФАС - в минстрое Прикамья создали специальный оперштаб, который будет проверять цены и отправлять информацию антимонопольщикам.

"Замороженные" стройки могут обострить уже существующую в Пермском крае проблему - проблему домов-долгостроев. По состоянию на 1 января 2022 года в регионе насчитывалось 50 проблемных объектов. По некоторым из них застройщики признаны банкротами, по некоторым не являются таковыми, но со своими обязанностями не справляются. Число обманутых дольщиков превышает 4 тыс. Полностью решить проблему обманутых дольщиков в Пермском крае власти региона намеревались к 2024 году, в том числе за счет дополнительных региональных мер поддержки, предполагающих выдачу займа на достройку объекта.

Эксперты в строительной сфере и политики сходятся во мнении о том, что отрасль нуждается в серьезной поддержке со стороны федеральных властей.

Напомним, с 1 июля 2019 года застройщики могут возводить жилье только на банковские кредиты — это называется проектное финансирование. Или на собственные средства, если они есть. Деньги граждан помещают на специальный счет - эскроу. Там они будут находиться до тех пор, пока компания полностью не получит разрешения на ввод дома в эксплуатацию. По мнению депутата заксобрания Олега Постникова, чтобы не допустить возникновения "обманутых дольщиков", необходимо ввести проектное финансирование для застройщиков по низкой ставке, выкупать жилье у застройщиков и провести докапитализацию фонда защиты прав дольщиков. Кроме того, следует сохранить программу льготной ипотеки.

"На самом деле, тут моментов может быть много. Эти четыре постулата - они всегда значимы, чтобы поддерживать рынок жилья, тем более в условиях санкций. На конец прошлого года градостроительный потенциал России составлял примерно 390 кв. м. В связи с текущей ситуацией важно проанализировать все риски. Думаю, это главная задача Правительства РФ, потому что мы здесь не можем быть оторваны как субъект от общей картины. Думаю, на днях ситуация будет обсуждаться. У нас в Пермском крае в последнее время растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Потому особое внимание следует уделить ИЖС. Меры поддержки нужны именно на правительственном уровне, а на краевом - уже дополнительные меры, к тем, которые определят федералы", - отметил Постников в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

К числу возможных мер, которые следовало бы принять на федеральном уровне парламентарий назвал авансирование платежей в адрес подрядчиков до 100%, закупку материалов напрямую с заводов, минимизировав количество посредников, дальнейшую модернизацию строительных материалов.

Исполнительный директор ассоциации "Пермские строители" Борис Николаев подчеркнул, что общий тренд на повышение ставки в сложившейся ситуации был предсказуем. Реализовался ли он в полной мере или ждать новых скачков - на сегодня, по словам эксперта, прогнозировать невозможно, ввиду того, данные изменения и перспективы вызваны неэкономическими факторами.

"Рынок замер в ожидании – есть определенный рост цен на первичном рынке жилья, однако повышательный тренд присутствовал и до последних геополитических событий. По ряду проектов зафиксированы скачки цен вверх на 5-7%, но число таких проектов невелико. Ряд застройщиков временно приостановил продажи", - отметил Николаев.

Эксперт отметил, что на сегодняшний день фундаментальных оснований для остановки строительства не существует.

"Возможно, будут частично пересмотрены планы застройщиков в части перспективных проектов. Состояние отрасли будет во многом зависеть от своевременности и эффективности мер поддержки предприятий строительного комплекса. Оптимальным решением, с нашей точки зрения, стала бы поддержка застройщиков как с точки зрения доходной составляющей, так и в части управления себестоимостью. Меры, влияющие на доходы, могут дать более быстрый эффект. В их числе, например, возможность частичного раскрытия счетов эскроу, сохранение программы ипотеки с государственной поддержкой семей с детьми, сельской ипотеки. Влиять на затратную часть "в моменте" очень сложно – тут нужна системная работа по изучению новых рынков и поставщиков, в данном случае, азиатских, повышенное внимание к кадровому вопросу", - отметил он.

О необходимости выработать стратегию действий ранее заявил и губернатор Дмитрий Махонин. Он поручил минстрою оперативно провести анализ проектно-сметной документации (ПСД) по возведению соцобъектов в регионе.

"Важно определить, какие строительные и другие товары, заложенные в ПСД, попадут под санкции, и проработать вопрос о их замене альтернативными материалами. Прорабатывать подходы и координировать работу в этом направлении должен межведомственный коллегиальный орган. Это обеспечит возможность принимать максимально прозрачные решения, понятные в том числе представителям надзорных органов", – акцентировал губернатор.

Дмитрий Махонин также подчеркнул, что на сегодня Пермский край не сворачивает ни один из реализуемых в регионе проектов, в том числе инвестиционных, а также с применением механизма государственно-частного партнерства.