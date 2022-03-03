03 Марта 2022
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Образование Свердловская область В России
школа, класс, обучение, школьники, образование, школьная доска, урок (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Свердловским школьникам расскажут, почему спецоперация на Украине - это хорошо

Министерство просвещения РФ решило рассказать школьникам о необходимости проведения освободительной миссии на Украине. Для этого во всех школах региона будет устроен всероссийский открытый урок "Защитники мира", сообщается в Instagram ведомства.

Свердловских школьников местное министерство образования также оповестило в Instagram. Урок должен состоятся уже сегодня в 12.00 по московскому времени.

"Зрителям расскажут предысторию сегодняшних событий: о том, какую опасность представляет НАТО для нашей страны, почему Россия встала на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а еще помогут разобраться, как отличить правду от лжи в огромном потоке информации, фотографий и видеороликов, которыми сегодня переполнен интернет", - говорится в сообщении минобразования региона.

Для проведения открытого урока педагоги могут воспользоваться материалами на сайте трансляции.

Напомним, что после объявления президентом Владимиром Путиным военной операции, по всей стране прошла волна протестов. Только в Екатеринбурге в первые дни было задержано более 20 митингующих. На сегодняшний день екатеринбуржцы переполнили спецприемник на Елизавете, из-за чего особо активных граждан теперь могут отправлять отбывать административный арест в Сысерть.

Теги: спецоперация, школьники, урок



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