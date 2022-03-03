Президент Сербии заявил о сильном давлении по вопросу санкций против России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что на страну оказывается сильнейшее давление, так как она не хочет присоединяться к западным санкциям, против России за освобождение Украины от нацизма.

Сербия присоединилась к решению Генеральной Ассамблеи ООН, осудившей специальную военную операцию России, но санкций не вводила. По мнению Вучича, это свидетельствует о том, как влиятельные страны относятся к праву других стран принимать собственные решения.

В начале апреля в Сербии пройдут президентские выборы. Вучич будет одним из кандидатов.