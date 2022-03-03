03 Марта 2022
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Работа Коллективных миротворческих сил ОДКБ по стабилизации и нормализации обстановки в Республике Казахстан (2022) | Фото: Минобороны РФ

В Госдуму на ратификацию внесен протокол о "координирующем государстве" в ОДКБ

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол к соглашению о миротворческой деятельности ОДКБ. В нем появляется понятие "координирующее государство".

"Протоколом вводится понятие "координирующее государство" и предусматривается, что под его эгидой создаются коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности для применения в операции ООН по поддержанию мира", - говорится в пояснительной записке.

К текущей ситуации документ не имеет отношения – он был подписан 16 сентября 2021 года в Душанбе.

Напомним, впервые реальное применение сил ОДКБ имело место в январе этого года в Казахстане – о помощи организации попросил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Теги: ратификация, одкб, госдума



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