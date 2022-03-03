03 Марта 2022
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Общество ДНР и ЛНР
Мариуполь, бои (2015) | Фото:

Представитель ДНР: Мариуполь стал концлагерем

Украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь, люди стали заложниками, заявил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, в городе в Мариуполе большая проблема с водой, едой и электричеством.

"Люди - заложники. Они как в концлагере находятся, наверное, другого слова сейчас не подберешь. А эти горе-военные являются надсмотрщиками по периметру и внутри города. Мариуполь стал концлагерем", - сказал Басурин.

Кроме того, боевики украинского националистического батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) и организации "Правый сектор" кстремистская организация, запрещена в России) не выпускают мирное население из города по гуманитарным коридорам.

"Никому не удается выйти", - добавил Басурин.

1 марта были освобождены Талаковка и Сартана на подступах к Мариуполю. 2 марта Басурин сообщил, что Мариуполь удалось блокировать. Сегодня Минобороны РФ уточнило, что подразделения ДНР сузили кольцо вокруг города.

ВС РФ и НМ ДНР создали два гуманитарных коридора. Выехать из Мариуполя можно в направлении Мангуша и Безыменного, однако жителям этого сделать не удается.

Накануне Минобороны РФ предупредило, что в Мариуполе боевики нацбатальона "Азов" ночью заминировали производственные цеха завода "Азовсталь". Жители города продолжает работать на предприятии, не зная, что националисты готовят подрыв завода с людьми в случае прорыва обороны города. Националистами минируются и другие объекты социальной инфраструктуры Мариуполя.

Теги: басурин, мариуполь



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