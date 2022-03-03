Мэр Кременной убит нацистами за то, что хотел договориться с ЛНР

Мэр города Кременная на пока еще оккупированной части ЛНР Владимир Струк найден мертвым с огнестрельным ранением. Об этом радостно написал советник главы украинского МВД Антон Геращенко.

Струк убеждал местных депутатов договориться с ЛНР, чтобы избежать разрушений в городе. 1 марта его похитили, а через день нашли мертвым.

Как заявил официальный представитель ЛНР Родион Мирошник, это была нацистская казнь за позицию мэра.

"Украинские нацисты хладнокровно убили мэра Кременной за попытку сохранить город от военного разрушения и его жителей от ненужных смертей и потрясений", - сказал он.

Разбежавшиеся из Киева чиновники призывают к расправам над теми мэрами и губернаторами, которые решат договориться с российскими войсками ради сохранения мира. Так, всем, кто хотя бы пойдет на переговоры, грозят "госизменой". Владимир Зеленский в своем последнем видеоролике также призвал воевать до последнего. Целью этих призывов, видимо, является максимально длительное и разрушительное сопротивление с возможно большим числом жертв.