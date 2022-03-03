Социальные предприниматели Новосибирской области получат региональную господдержку

В Новосибирской области продолжается прием заявок от предпринимателей, работающих в сфере социального бизнеса на территории региона. Прохождение заявок необходимо для получения и подтверждения статуса «Социальное предприятие».

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области, в 2021 году в Новосибирской области 61 субъект малого и среднего предпринимательства получил статус социального предприятия по решению специальной комиссии при минпромторге региона. Социальные предприниматели имеют возможность пользоваться мерами поддержки, специально разработанными для социального бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Начиная с 2021 года, социальные предприниматели имеют право получить финансовую поддержку и из областного бюджета Новосибирской области в виде гранта в размере до 500 тысяч рублей на реализацию проекта в сфере социального предпринимательства. И по результатам конкурсов, проводимых в 2021 году министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, 18 социальных предприятий получили гранты на общую сумму более 8 млн рублей.

Меры поддержки для социального бизнеса, которые будут осуществляться в 2022 году в регионе представил в ходе пресс-конференции министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

«Очень важно оказывать своевременные консультации и информировать социальные предприятия по важным для них вопросам, начиная от получения статуса и заканчивая финансовой поддержкой. Мы всегда выступаем за максимальную доступность и простоту получения такой поддержки, надеюсь, что всё, что мы делаем, будет актуально и востребовано для социальных предприятий и пойдёт на благо людей», – отметил Андрей Гончаров.

Напомним, что пакет необходимых документов для статуса «Социальный предприниматель» находится на сайте регионального минпромторга.