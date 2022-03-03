Недалеко от центра Сочи произошло землетрясение

В Сочи произошло землетрясение, его магнитуда составила от 4 до 5 баллов.

Пострадавших и разрушений не зарегистрировано, сообщили в региональном оперативном штабе.

Толчки были зафиксированы 2 марта около 22:56 в 21 километре от центра города-курорта. Они ощущались во всех районах Большого Сочи. Как пишет Regnum, информация об этом появилась от местных жителей в соцсетях.

В августе землетрясение было зафиксировано в Кузбассе, его магнитуда составила 5,4. Оно произошло на глубине 4 км недалеко от разреза "Талдинский" к северу от Новокузнецка. Не исключалось, что землетрясение имело техногенный характер, это могла быть реакция на работы по добыче угля.