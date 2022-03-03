03 Марта 2022
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Общество Челябинская область
иск ГУ МВД по акции Навального (2021) | Фото: Накануне.RU

Последний ответчик по иску челябинского ГУ МВД к участникам несанкционированных шествий покинул Россию

Последний ответчик по иску ГУ МВД по Челябинской области о взыскании с участников несанкционированных шествий 2,18 млн рублей Олег Шамбуров покинул Россию. Ранее из страны уехали Артем Яумбаев, Александр Копьев, Мария Макарова, и Павел Струнин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я принял решение уехать из России, пока на свободе и пока мог это сделать, через неделю другую этой возможности не было", - написал Шамбуров в Twitter.

15 февраля Челябинский областной суд оставил без изменения решение Центрального районного суда, взыскавшего с участников несанкционированных шествий ущерб в размере 2,18 млн руб. по иску регионального ГУ МВД. В частности, с Яумбаева и Шамбурова солидарно взыскано 1,4 млн руб., с остальных – 772 тыс. руб. По мнению истца, именно ответчики являлись организаторами незаконных шествий в поддержку Навального 23 и 31 января 2021 года в Челябинске. Истец просил взыскать солидарно с ответчиков в пользу регионального ГУ МВД затраты на выплату денежных компенсаций за выполнение служебных обязанностей сверх установленной нормальной продолжительности служебного времени и расходы на ГСМ.

Ответчики в апелляционной жалобе просили отменить решение суда. Они считают, что их признали организаторами несанкционированных акций необоснованно. Митинг был мирным, а вред причинён не участниками, а "истцом самим себе". Они полагают, что были нарушены их конституционные права на свободу собраний.

Теги: Навальный, иск, незаконная акция, эмиграция,



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