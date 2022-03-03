Свердловская "Областная гаZета" поддержала спецоперацию в Украине

Редакция Областной газеты решила поддержать спецоперацию в Украине, выпустив сегодняшний номер со смысловой опечаткой - "Областная гаZета". В остальном номер мало чем отличается от предыдущих - в остальных заголовках "Z" больше нигде не фигурирует.

Напомним, что, по словам Минобороны РФ, в символе "Z" зашифрована фраза "За победу". В последние дни эти символы стали фигурировать во многих флешмобах, которые проводят россияне. Руководители регионов в названия своих аккаунтов добавили латинскую букву Z. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пошел еще дальше и объявил о переименовании региона в официальной документации в "КуZбасс". Он считает, что таким образом поддержит "спецоперацию России на Украине".

Отметим, что "Областная газета" является официальным печатным органом правительства Свердловской области. Ее учредителями выступают губернатор и Законодательное собрание.