03 Марта 2022
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&quot;Областная гаZета&quot; (2022) | Фото: oblgazeta.ru

Свердловская "Областная гаZета" поддержала спецоперацию в Украине

Редакция Областной газеты решила поддержать спецоперацию в Украине, выпустив сегодняшний номер со смысловой опечаткой - "Областная гаZета". В остальном номер мало чем отличается от предыдущих - в остальных заголовках "Z" больше нигде не фигурирует.

"Областная гаZета"(2022)|Фото: oblgazeta.ru

Напомним, что, по словам Минобороны РФ, в символе "Z" зашифрована фраза "За победу". В последние дни эти символы стали фигурировать во многих флешмобах, которые проводят россияне. Руководители регионов в названия своих аккаунтов добавили латинскую букву Z. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пошел еще дальше и объявил о переименовании региона в официальной документации в "КуZбасс". Он считает, что таким образом поддержит "спецоперацию России на Украине".

Отметим, что "Областная газета" является официальным печатным органом правительства Свердловской области. Ее учредителями выступают губернатор и Законодательное собрание.

Теги: гаZета, Украина, спецоперация



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