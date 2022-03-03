На Ямале девочка получит компенсацию за травму, полученную на детской площадке

Удовлетворён также иск – пострадавшая получит компенсацию морального вреда в 300 тыс. руб.

Пострадавшая из-за плохо закреплённой конструкции игрового комплекса при падении получила два перелома левого и правого предплечий. Прокурор внёс главе администрации села Красноселькуп представление. Нарушения конструкции детской площадки устранены, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В Красноселькупском районе девочка получит компенсацию за травму, полученную на детской площадке, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Ямала.





