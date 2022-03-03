03 Марта 2022
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спецоперация на украине, военные, танк, армия (2022) | Фото: Sputnik / Антон Вергун

"Нас очень много". На Украине заявило о себе антифашистское подполье

На Украине заявили о себе партизаны, готовые освобождать страну от нацистов. С оружием в руках и в балаклавах, они записали специальное видеообращение, которое появилось в сети.

"Обращаемся от лица одной из многих киевских подпольных организаций. Нас очень много, мы по всей Украине. Мы долго терпели этих ***. Теперь настало время поднять свою задницу и взять в руки оружие. Буквально позавчера эти *** нас им и вооружили. Они раздают оружие всем подряд, а русские братья пришли нам помочь освободить нас от этой нечисти, но они не могут зайти, потому что эти *** прикрываются живым щитом. Настало время подняться. Работаем тихонечко и спокойно, объединяемся. Победа будет за нами, братья! В один прекрасный момент, когда нужно будет отработать по всем направлениям массово, я дам вам знать", - говорится в обращении.

"Очередные итоги массовой бесконтрольной раздачи оружия. Теперь хорошие. На Украине организовывается партизанское движение. Пророссийски настроенные граждане, получив в качестве участников теробороны огнестрельное оружие, переходят на сторону России и будут работать по фашистам в тылу у врага", - пишет телеграм-канал "Силовики".

Теги: украина, партизаны, подполье



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