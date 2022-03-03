03 Марта 2022
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Общество В России Москва
Сергей Собянин (2020) | Фото: twitter.com

Депутат Мосгордумы: "QR-коды отменили, а запрет на массовые акции? Забыли?!"

Мэр Москвы Сергей Собянин опубликовал оптимистичный пост о снятии значительной части ковидных ограничений. Но в нем ничего не говорится про отмену запрета на массовые мероприятия. А именно этот аргумент становится уже долгое время основной причиной отказа властей в согласовании проведения протестных акций в столице (и других городах).

"В Москве отменяются QR-коды и ограничения на посещение общепита, театров, музеев и развлекательных мероприятий. Домашний режим для москвичей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями становится рекомендательным. А ЗАПРЕТ НА МАССОВЫЕ АКЦИИ НЕ ОТМЕНИЛИ? ЗАБЫЛИ?!" – написал в своем Telegram-канале депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.

1 марта Собянин заявил о "сложных временах" в Москве из-за ситуации с военной операцией, начатой президентом России на Украине.

"Прошу не поддаваться на призывы провокаторов. Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане. Все попытки организовать уличные беспорядки будут последовательно пресекаться. Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет. Все городские программы будут реализованы, и развитие города будет продолжено. Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз", - заявил мэр Москвы.

Теги: запрет, массовые мероприятия, москва, ограничения



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