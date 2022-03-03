03 Марта 2022
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Общество Свердловская область
уголовное дело (2013) | Фото:

"Юрист" из ХМАО предстанет перед судом за обман свердловчанки на 1 миллион рублей

Житель Югры, работавший в Екатеринбурге юристом, предстанет перед судом за хищение у своего клиента около 1 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в уральской столице обвиняемый работал с февраля по сентябрь 2020 года и был трудоустроен в частную компанию неофициально. В апреле к нему обратилась жительница Качканара с просьбой признать ее банкротом. В сентябре, уже уволившись из компании, юрист продолжил оказывать услуги своей клиентке, пообещав избавить ее от кредитных обязательств.

"Обманывая потерпевшую, общаясь с ней по телефону, в том числе и от имени выдуманного арбитражного управляющего, сообщал различные сведения о проводимой работе, командировках и судебных расходах, требуя от потерпевшей перечисления денежных средств на его личные банковские счета за оказываемые услуги", - рассказали в прокуратуре.

Будучи уверенной в работе юриста, потерпевшая перечислила на разные банковские счета обвиняемого около 1 млн рублей, которые тот, в свою очередь, тратил на свое усмотрение. Часть средств злоумышленник спустил на ставки в букмекерских конторах в сети Интернет.

Прокуратура г. Качканара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, в крупном размере). Уголовное дело направлено в Качканарский городской суд для рассмотрения по существу.

Теги: юрист, Качканар, Екатеринбург, суд



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